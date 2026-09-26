Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu Türk Dil Bayramı\'nda Türkçeye sahip çıkma çağrısı yaptı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türk Dil Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türkçe, binlerce yıllık tarihimizin, kültürümüzün ve millet olma şuurumuzun taşıyıcısıdır. Dilimize sahip çıkmak, geçmişten aldığımız emaneti korumak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır" ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bir milletin sözü yaşarsa, hafızası da geleceği de yaşar… 26 Eylül 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde toplanan Birinci Türk Dil Kurultayı, Türkçemizin araştırılması, geliştirilmesi ve kendi kaynaklarıyla zenginleşmesi yolunda atılmış tarihi bir adımdı. Türkçe, binlerce yıllık tarihimizin, kültürümüzün ve millet olma şuurumuzun taşıyıcısıdır. Dilimize sahip çıkmak, geçmişten aldığımız emaneti korumak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkçemizin gelişmesi ve yaşatılması için emek veren tüm isimleri rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Dil Bayramı'mız kutlu olsun. Türkçemiz var olsun, Türk milletinin sözü daim olsun."