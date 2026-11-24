(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin iktidarında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden çıkarak yarı başkanlık sistemine geçeceklerini belirterek, "Meclis'i yeniden güçlü bir denetim ve yasama merkezi haline getireceğiz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden kuracağız. Müsteşarlık makamını geri getirecek, bakan yardımcılıklarını kaldıracağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin kamu yönetimi, yargı, ekonomi ve devlet teşkilatına ilişkin hedeflerini açıkladı. Ağıralioğlu, "Biz memleketin sorunlarını yalnızca tespit etmeye değil, çözmeye talibiz" dedi.

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Anahtar Parti iktidarında; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden çıkacağız. Yarı başkanlık sistemine geçecek, Meclis'i yeniden güçlü bir denetim ve yasama merkezi haline getireceğiz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden kuracağız. Müsteşarlık makamını geri getirecek, bakan yardımcılıklarını kaldıracağız. Teftiş kurullarını etkinleştirecek, Sayıştay denetimlerinin sonuçlarını hukuki yaptırımlarla buluşturacağız.

Devletin bütün ihalelerini milletimizin gözü önünde, canlı ve şeffaf biçimde gerçekleştireceğiz. Kamuda mülakat adaletsizliğine son vereceğiz. Gençlerimiz iş bulmak için dayı, amca, tanıdık aramak zorunda kalmayacak. Yargıyı siyasetin gölgesinden kurtaracağız. Hukukun herkese eşit uygulandığı, adaletin gecikmediği bir devlet düzeni kuracağız.

Devletin makamlarını ayrıcalık, milletin imkanlarını şahsi servet kapısı olmaktan çıkaracağız. Bizim yönetim anlayışımızda vatandaş patron, siyasetçi emanetçidir. Milletin verdiği yetkinin de harcanan her kuruşun da hesabı verilecektir. Anahtar Parti'nin memleket yönetimine talip olurken verdiği söz budur."