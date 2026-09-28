Analist Barnea, Netanyahu kalırsa İsrail'i boykot ve yalnızlığın beklediğini belirtti

İsrailli siyasi analist Nahum Barnea, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yönetimde kalmaya devam etmesi halinde ülkenin giderek artan bir yalnızlık içine sürükleneceği uyarısında bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesi yazarı Barnea, köşesinde kaleme aldığı analizde, Avrupa Birliği'ndeki (AB) hükümetlerin, İsrail seçimlerinin ardından kullanılmak üzere yaptırım kartlarını saklı tuttuklarını belirtti.

Barnea, boykot çağrıları arttıkça söz konusu yalnızlığın yansımalarının yakında İsraillilerin ceplerine, bankalarına ve havalimanlarına ulaşmasının muhtemel olduğuna dikkati çekti.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı alınan tedbirlerin daha ileri gidebileceğini ifade eden Barnea, bunun şirketler, spor, kültür ve araştırma gibi alanların yanı sıra Avrupa'ya giriş vizelerini de kapsayabileceğinin altını çizdi.

Barnea, Avrupa'da halk tabanında İsrail'in boykot edilmesi çağrılarına yönelik baskıların arttığını belirterek, "Maalesef demokratik ülkelerle sorunlarımız devam ediyor ancak diktatöryel sistemlerle ilişkilerimiz olabildiğince iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Barnea, yazısında şunları vurguladı:

"Boykot eğilimi spor, kültür ve akademi alanlarını da kapsayacak şekilde genişledi. İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in üyeliğini askıya alması için UEFA'ya baskı yapıyor. İrlandalı ve diğer Avrupalı yayın kuruluşları ise İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision yarışmasını boykot etmek için harekete geçti."

Boykotun, İsrail'in halen katılım gösterdiği AB araştırma programı "Horizon Europe" gibi uluslararası kurumlara da sıçrayabileceği uyarısında bulunan Barnea, bununla bağlantılı olarak İsraillilerin seyahatlerinde engellerle karşılaşmaya başladığını aktardı. Barnea, Mauritius makamlarının İsrail'den gelen bir hava yolu şirketine ait uçağa iniş izni vermeyi reddettiğini ve bunun sonucunda uçuşun iptal edildiğini dile getirdi.

Barnea, "Buradan hareketle olasılıklar çeşitleniyor. Uçaklara yakıt ikmalinin reddedilmesi, Tel Aviv çıkışlı uçuşların iptal edilmesi, silah kargolarının yüklenmesinin veya boşaltılmasının engellenmesi... Zira bir sendika, hava trafik kontrolörleri, bagaj görevlileri veya güvenlik personeli tarafından alınacak kararlar bile ulaşımı aksatmak için yeterli olabilir." değerlendirmesinde bulunarak, Avrupa'da başlayan bir tepkinin sadece orayla sınırlı kalmayacağını vurguladı.

İsrailli siyasi analist, Netanyahu'ya yönelik eleştirilerinde yaklaşan seçimlerin olası sonuçlarına da değinerek, "Netanyahu'nun hükümet kurmayı başarmasının, İsrail'i yalnızlığa sürüklemek isteyenler için yeterli bir gerekçe olacağı" uyarısı yaptı.

Barnea, Netanyahu'nun bir siyasetçi olarak haberlerde boy göstermekten çok daha ileri gittiğine, küresel bir sembol ve ticari marka haline geldiğine işaret etti.