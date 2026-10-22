Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu\'nu ziyaret etti

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı, Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'nu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti. Kaymakamlıktaki ziyarette iki isim görüş alışverişinde bulundu, Topsakaloğlu ziyaretinden dolayı Çatlı'ya teşekkür etti.
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.
Kaymakamlıktaki ziyarette Çatlı ve Topsakaloğlu, görüş alışverişinde bulundu.
Topsakaloğlu, ziyaretinden dolayı Çatlı'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA
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