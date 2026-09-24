Anamur'da 12 yaşındaki çocuğun ölümünde bilirkişi raporu yüksekten düşmeyi işaret etti - Son Dakika
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Anamur'da 12 yaşındaki çocuğun ölümünde bilirkişi raporu yüksekten düşmeyi işaret etti

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Anamur'da 12 yaşındaki çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin davada, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan tutuklu sanığın yargılanması sürdü. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda ölümün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği belirtildi ve duruşma ertelendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde kovaladığı çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, geçen yıl 29 Temmuz'da 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık N.U, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da yer aldığı müdafiler ile Güner'in ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti adli tıp uzmanları, fizik yüksek mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporu dosyasının mahkemeye ulaştığını kaydetti.

Raporda, Güner'in ölümünün yüksekten düşme sonucu genel künt beden travmasına bağlı omur ve kot kırıkları ile karakterli beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, omurilik yaralanması ve akciğer harabiyetinden gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Saptanan ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla tıbben uyumlu olduğunun bilgisinin verildiği raporda, Eyüp Can Güner'in 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınçla olabileceği belirtildi.

Sanık N.U'nun savunma yaptığı duruşmada taraf avukatları beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Güner ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, yaptığı açıklamada, kendileri için asıl meselenin Eyüp Can'ın ölümünün nasıl gerçekleştiğinin tüm delillerle birlikte değerlendirilerek hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması olduğunu belirterek, "Maddi gerçeğe ulaşılması için dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Olay

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda 29 Temmuz 2025'te saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. ile Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmış, bir süre sonra yerde hareketsiz bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, tutuklanan N.U. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Güner'in N.U. tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına eklenmişti.

Kaynak: AA
Adli TıpGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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