Anamur'da Filistin'e Destek Etkinliği

Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz Kur'an kursunda " Filistin'e Destek" etkinliği gerçekleştirildi.

Hz. Ebubekir Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, "Filistin'e Destek" etkinliğinde bir araya geldi.

Öğrenciler, çizdikleri resimlere kardeşlik ve barış mesajları ile dualar yazdı.

Programa katılan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da duyarlıklılardan dolayı öğrencileri tebrik etti.