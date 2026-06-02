Anamur'da Kuran Kursu Öğrencilerinden Temsili Tavaf

02.06.2026 14:49
Kuran kursu etkinliğinde öğrenciler Kabe maketi etrafında tavaf yaptı, program dua ile sona erdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde Kuran kursunun yıl sonu etkinliğinde öğrenciler Kabe maketi etrafında temsili tavaf yaptı.

Değirmencikburnu Camisi'nde 4-6 yaş Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler için program düzenlendi.

Çeşitli ilahilerin de seslendirdiği programda öğrenciler, Kabe maketi etrafında temsili tavaf yaptı.

Bu sırada camide bulunan 19 yaşındaki özel gereksinimli Devlet Biberci de çocukların arasına katıldı.

Program yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA

