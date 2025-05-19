Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Musa Kibrit'in kullandığı 33 ASK 572 plakalı motosiklet, Bozdoğan Mahallesi'nde devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Kibrit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kibrit'in cenazesi morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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