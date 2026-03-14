Anamur'daki Minibüs Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

14.03.2026 20:27
Mersin'in Anamur ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, Karaman'da toprağa verildi.

Sürücü Mustafa Ünal ile yolculardan Hatice Oflaz (36) ve Fadime Eren'in (50) cenazeleri, Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyüne getirildi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Olay

Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, 12 Mart'ta Mersin'in Anamur ilçesinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile 2 işçi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Anamur, Mersin, Tarım, Kaza, Son Dakika

Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi
Galatasaray’da Lucas Torreira kararı Galatasaray'da Lucas Torreira kararı
Temeli atıldı O şehrimize 4 milyar TL’lik devasa spor yatırımı Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı’ndan Türkçe mesaj Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Advertisement
