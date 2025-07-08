Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer'e ziyarette bulundu.
Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, ilçeye atanan Özer"e yeni görevinde başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer de basın mensuplarına teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Anamur Gazeteciler Cemiyeti'nden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika
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