Mersin'in Anamur ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Anamur Engelliler Derneğince Şehit Atanur Bal Pazar Yeri'nde yapılan programa, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte, öğrenciler ve özel gereksinimli bireylerin hazırladığı halk oyunları gösterisi sunuldu.
Şiir okunan program, çeşitli sahne performanslarıyla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Anamur ilçesinde Engelliler Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?