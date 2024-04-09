Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozdemir mesajında, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.
Herkesin bayramını kutlayan Bozdemir, şunları kaydetti:
"Toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının zirveye ulaşmasına yaptığı katkıları dolayısıyla, fert ve toplum hayatımızda özel bir yere sahip, müstesna günlerimizden birisi olan Ramazan Bayramı'mızı milletçe, huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz."
Son Dakika › Güncel › Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde meydana gelen kazada, babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba, traktörüyle evine dönerken oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında yapılan meclis toplantısında yeni dönemin ilk kararları alındı ve 2023 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
Van'ın Erciş ilçesinde 15-20 yıldır ekmek üreten fırın sahibi, insanların faydalanması için ekmeği piyasadan 1 lira daha ucuza satması üzerine tepki topladı. Fırın sahibi, ekmeği kaliteli ve gramajında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtirken, vatandaşlar da kendisini destekleyerek herkesin memnun olduğunu ifade etti.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maçta stadyumun üstünü kapatmak için UEFA'dan özel izin aldı. Restorasyon çalışmaları sonucunda 1 milyar Euro'ya mal olan Santiago Bernabeu Stadyumu, erken final maçında Real Madrid'e ev sahipliği yapacak. Maçta Real Madrid'de D.Alaba ve Courtois sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Manchester City'de Nathan Ake ve Walker'ın forma giymesi beklenmiyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi. İsrail hükümeti bir süredir Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Dünya liderleri ise İsrail'e saldırmaması için baskı yapıyor. ABD de saldırıya karşı çıkıyor. Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler ise Mısır'da devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Dijital Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek. Hayvanat bahçesi, evcil ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarından koparılmadan dijital olarak oluşturulmuştur.
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