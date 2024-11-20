Anaokulu Öğrencileri Yazarla Buluştu - Son Dakika
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Anaokulu Öğrencileri Yazarla Buluştu

Çankırı'da anaokulu öğrencileri, yazar Betül Mülayim ile kitap ve hayal gücü üzerine etkinlikte buluştu.

20.11.2024 15:16
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Çankırı'da anaokulu öğrencileri, çocuk kitabı yazarı Betül Mülayim ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahmet Talat Onay Anaokulu öğrencilerinin, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" ve "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında okul öncesi öğretmeni ve çocuk kitabı yazarı Betül Mülayim ile bir araya geldiği belirtildi.

Söyleşide Mülayim'in yazarlık serüveni ve kitaplarını anlattığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söyleşide, 'Teyzemin Oyun Defteri' adlı kitapla ilgili etkileşimli çalışmalar da gerçekleştirildi. Etkinlikte minik öğrenciler, kitaplarda yer alan kahramanların büyülü dünyasına girerek hayal kurma ve sıra dışı düşünme gibi çalışmalarla buluşturuldu. Yazar, hayal gücünün gücüne vurgu yaparak hikayelerindeki karakterlerin ve olayların nasıl şekillendiğini çocuklara örneklerle açıkladı. Söyleşi sırasında öğrenciler yazarın kitaplarından sevdiği bölümleri dinleme şansı bulurken, hikaye yazma konusunda ipuçları da aldı."

Kaynak: AA

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