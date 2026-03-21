Anaokulu Öğrencilerinin Bayramlaşması Sosyal Medyada Gündem Oldu

21.03.2026 17:39
Şenpazar'da anaokulu öğrencileri, esnafla bayramlaşarak sosyal medyada ilgi çekti.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde anaokulu öğrencilerinin esnaf ile bayramlaşmasının görüntüsü, sosyal medyada ilgi çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi Nasip Denizer Uygulama Anaokulu öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde yöresel kıyafetler giyip sokaklarda davul çalarak dolaştı.

İlçede dükkanları gezen minikler, esnafın elini öpüp onlarla bayramlaştı. Çocukların bu anlarının görüntüsü, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e izletildi.

Bakan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sündüz Akkaya Çalık ile öğrencilerle görüntülü görüşme yaptı.

Bakan Tekin, bayramını kutlayan öğrencilere Belediye Başkanı Çınar aracılığıyla bayram harçlığı gönderdi.

Öğrencilerle bir araya gelen Çınar, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Videoyu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e izletme şansı bulduk. Bakanımız videoyu çok beğendi. Sizlerle gurur duydum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakan Bey'in söz verdiği harçlıkları getirdim." ifadelerini kullandı.

Çınar, daha sonra öğrencilere harçlıklarını dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medyada yayımlanan video ilgi gördü.

Kaynak: AA

