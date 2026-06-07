Anaokulundan Çevre Bilinci Defilesi - Son Dakika
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Anaokulundan Çevre Bilinci Defilesi

Anaokulundan Çevre Bilinci Defilesi
07.06.2026 10:00
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Avcılar'da anaokulu öğrencileri, atık malzemelerle kostüm defilesi düzenleyerek çevre bilinci oluşturdu.

Avcılar'da anaokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında; atık malzemelerden yapılan kostümlerle defile düzenledi. Öğretmenlerin öncülüğünde hazırlanan kıyafetler büyük ilgi gördü.

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki iki anaokulu tarafından çevre bilincini yerleştirmek amacıyla farklı bir etkinlik düzenlendi. Mahalle Muhtarı Zehra Er'in trafiğe kapalı Mareşal Caddesi'nde organize ettiği etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.

ATIK MALZEMELER KOSTÜME DÖNÜŞTÜ

Atık plastik kapak, folyo, plastik örtü, poşet, karton, meşrubat şişeleri başta olmak üzere geri dönüştürülebilen her türlü malzeme birer kostüme dönüştürüldü. Miniklerden bazıları çizgi kahramanların, bazıları astronotların, bazıları da masal kahramanlarının kostümlerini giydi. Kırmızı halı üzerinde yürüyen miniklerin kostümlerinin yanı sıra atıklardan ürettikleri oyuncaklar da ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anaokulundan Çevre Bilinci Defilesi - Son Dakika

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