ANASAM'da 'Pax Americana'nın Sonu' Semineri Düzenlendi

09.04.2026 18:50
Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde, Amerikan hegemonyasında kırılma yaşandığı ve küresel düzenin dönüşümde olduğu vurgulandı.

Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) tarafından 'Pax Americana: Yolun ve Teorinin Sonu mu?' başlıklı seminer düzenlendi. İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel açılış konuşmasında küresel gelişmelerin günlük hayat üzerindeki etkisine dikkat çekti ve 'Küresel dünyada ‘bizi ilgilendirmiyor’ deme lüksüne kimse sahip değil' dedi.

Seminerde konuşan Prof. Dr. Murat Çemrek, 'Amerikan hegemonyasının uzun süredir yıprandığını görüyoruz' diyerek, doların küresel sistemdeki rolüne rağmen yeni güç dengelerinin ortaya çıktığını belirtti. Demokrasilerin gerilerken otoriter rejimlerin yükselişte olduğunu vurgulayan Çemrek, 'Pax Americana tamamen sona ermedi ancak ciddi bir kırılma yaşandı' ifadelerini kullandı.

Uluslararası sistemde güç ilişkilerinin belirleyici olduğunu söyleyen Çemrek, 'Hukuk çoğu zaman siyaseti değil, siyaset hukuku şekillendirir' dedi. Hegemonyanın 'rıza' üretme mekanizması olduğunu örneklerle açıklayan Çemrek, günümüzde 'sert güç' unsurlarına rağmen 'yumuşak güç' alanında değişim yaşandığını ve 'Amerikan Rüyası'na alternatif modellerin ortaya çıktığını vurguladı.

Seminer, Prof. Dr. Murat Çemrek’e hediye takdiminin ardından sona erdi. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:01:55.
