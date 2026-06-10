Anavatan Partisi'nden Mahkeme Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anavatan Partisi'nden Mahkeme Açıklaması

10.06.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anavatan Partisi, kongre iptalinin parti faaliyetlerini etkilemediğini açıkladı.

Anavatan Partisi, partinin 2023'te gerçekleştirilen Büyük Genel Merkez Kongresi'nin iptal edilmesine ilişkin mahkeme kararının yalnızca kongrenin yenilenmesine ilişkin olduğunu, partinin tüzel kişiliğini, organlarını veya siyasi faaliyetlerini ortadan kaldıran bir sonuç doğurmadığını bildirdi.

Partinin sosyal medya hesabından, 24 Aralık 2023'te gerçekleştirilen Büyük Genel Merkez Kongresi'nin Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesince parti tüzüğüne ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı delege ve adaylık işlemleri nedeniyle iptal edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Mahkeme kararında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi bir "mutlak butlan" tespitinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Yine karar kapsamında partimize kayyum atanmasına hükmedilmemiş, davacının kayyum talebi açıkça reddedilmiştir. Mahkemenin verdiği karar, yalnızca kongrenin yenilenmesine ilişkin olup kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine partimizin tüzel kişiliğini, organlarını veya siyasi faaliyetlerini ortadan kaldıran bir sonuç doğurmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kararın gerekçesinde genel başkan adaylığı sürecine ilişkin tüzük hükümlerinin ve İstanbul il delegelerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, "Anavatan Partisi tüzüğü açıktır. Görevde bulunan genel başkan büyük kongrenin doğal unsurudur ve adaylığı için ayrıca delege imzası toplanmasını zorunlu kılan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, partinin delegasyon yapısında herhangi bir eksiklik veya teknik hata bulunduğu varsayılsa dahi, bunun partinin iradesini sakatlayan, kongreyi yok hükmünde kılan veya "sahte delege" iddialarını doğrulayan bir durum olarak değerlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Nitekim mahkeme kararında da kongrenin yok hükmünde olduğuna, mutlak butlanla sakatlandığına veya parti yönetimine kayyum atanmasına yönelik herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Aksine kayyum talebi reddedilmiş ve olağan hukuk yolları açık bırakılmıştır. Karar henüz kesinleşmiş değildir. Dosya istinaf incelemesine taşınacak olup, hukuki süreç devam etmektedir. Partimiz, kararın hem tüzüğümüzün hükümleri hem de siyasi partiler hukukunun temel ilkeleri bakımından isabetli olmadığı kanaatindedir. Bu nedenle tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır."

Açıklamada, "Kamuoyunun özellikle altını çizerek bilmesini isteriz ki bugün bazı çevrelerin partimiz hakkında oluşturmaya çalıştığı algının aksine ortada ne bir mutlak butlan kararı, ne bir kayyum kararı, ne de partimizin faaliyetlerini durduran herhangi bir yargı kararı bulunmaktadır. Söz konusu karar kesinleşmemiş olup yargısal denetim süreci devam etmektedir. Anavatan Partisi, Türk siyasetinin köklü kurumlarından biri olarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve millet iradesine bağlı şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Anap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anavatan Partisi'nden Mahkeme Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
14:09
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket
Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:44:39. #7.12#
SON DAKİKA: Anavatan Partisi'nden Mahkeme Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.