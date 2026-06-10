Anavatan Partisi'nden Mahkeme Açıklaması

Anavatan Partisi, partinin 2023'te gerçekleştirilen Büyük Genel Merkez Kongresi'nin iptal edilmesine ilişkin mahkeme kararının yalnızca kongrenin yenilenmesine ilişkin olduğunu, partinin tüzel kişiliğini, organlarını veya siyasi faaliyetlerini ortadan kaldıran bir sonuç doğurmadığını bildirdi.

Partinin sosyal medya hesabından, 24 Aralık 2023'te gerçekleştirilen Büyük Genel Merkez Kongresi'nin Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesince parti tüzüğüne ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı delege ve adaylık işlemleri nedeniyle iptal edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Mahkeme kararında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi bir "mutlak butlan" tespitinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Yine karar kapsamında partimize kayyum atanmasına hükmedilmemiş, davacının kayyum talebi açıkça reddedilmiştir. Mahkemenin verdiği karar, yalnızca kongrenin yenilenmesine ilişkin olup kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine partimizin tüzel kişiliğini, organlarını veya siyasi faaliyetlerini ortadan kaldıran bir sonuç doğurmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kararın gerekçesinde genel başkan adaylığı sürecine ilişkin tüzük hükümlerinin ve İstanbul il delegelerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, "Anavatan Partisi tüzüğü açıktır. Görevde bulunan genel başkan büyük kongrenin doğal unsurudur ve adaylığı için ayrıca delege imzası toplanmasını zorunlu kılan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, partinin delegasyon yapısında herhangi bir eksiklik veya teknik hata bulunduğu varsayılsa dahi, bunun partinin iradesini sakatlayan, kongreyi yok hükmünde kılan veya "sahte delege" iddialarını doğrulayan bir durum olarak değerlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Nitekim mahkeme kararında da kongrenin yok hükmünde olduğuna, mutlak butlanla sakatlandığına veya parti yönetimine kayyum atanmasına yönelik herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Aksine kayyum talebi reddedilmiş ve olağan hukuk yolları açık bırakılmıştır. Karar henüz kesinleşmiş değildir. Dosya istinaf incelemesine taşınacak olup, hukuki süreç devam etmektedir. Partimiz, kararın hem tüzüğümüzün hükümleri hem de siyasi partiler hukukunun temel ilkeleri bakımından isabetli olmadığı kanaatindedir. Bu nedenle tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır."

Açıklamada, "Kamuoyunun özellikle altını çizerek bilmesini isteriz ki bugün bazı çevrelerin partimiz hakkında oluşturmaya çalıştığı algının aksine ortada ne bir mutlak butlan kararı, ne bir kayyum kararı, ne de partimizin faaliyetlerini durduran herhangi bir yargı kararı bulunmaktadır. Söz konusu karar kesinleşmemiş olup yargısal denetim süreci devam etmektedir. Anavatan Partisi, Türk siyasetinin köklü kurumlarından biri olarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve millet iradesine bağlı şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.