Anayasa Mahkemesi'nden İşçi Yer Değişikliği Kararı

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin herhangi bir nedenle yer değiştirmelerine yasak getiren kuralı iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sürekli işçi kadrosunda çalışan işçinin yer değişikliği talebinin reddine yönelik işlemin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye, 7079 sayılı Kanun'un 118. maddesiyle eklenen geçici 23. maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "…çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde…" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verilmesi istendi.

Yargıtay 9. Hukuk Başvuruda, itiraz konusu kuralla sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin yer değiştirmelerinin kategorik olarak engellendiği, başka bir ifadeyle anılan işçilerin farklı bir il veya bölgeye nakillerine imkan tanınmadığı, bu nedenle yer değişikliği taleplerine ilişkin verilen kararlar bağlamında işverenin yönetim yetkisinin yargı mercilerince denetlenemediği, ayrıca kuralla 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesine göre istihdam edilen işçilerin sürekli işçi kadrosunda çalışan diğer işçilere göre güvencesiz duruma getirildiği ve bu suretle eşitlik ilkesinin ihlal edildiği öne sürüldü.

9 ay sonra yürürlüğe girecek

Anayasa Mahkemesi, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin herhangi bir nedenle yer değiştirmelerine imkan tanımayan Kanun hükmünü iptal etti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Gerekçeden...

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, itiraz konusu kuralda 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesi kapsamında sürekli isçi kadrosuna geçirilen işçilerin anılan maddenin birinci fıkrasında öngörülen şartları taşıdıkları sürece geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri yerin çalıştırıldıkları teşkilat ve birim olduğunun hükme bağlandığı belirtildi.

Buna göre kuralda söz konusu işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemi yapılmadan önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birim dışında görevlendirilmelerine imkan tanınmadığının anlaşıldığı aktarılan gerekçede, kural uyarınca anılan işçilerin yer değişikliğine yönelik taleplerinin işverence kabul edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Yargıtay uygulamasında da madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin geçiş işlemi yapılmadan önceki işyerinde çalışmaya devam ettirileceğinin kuralla açıkça düzenlendiği, dolayısıyla bu işçilerin başka bir ile veya bölgeye naklinin mümkün olmadığının kabul edildiği belirtilen gerekçede, kuralın, söz konusu KHK'nın geçici 23. maddesi kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin herhangi bir nedenle yer değiştirmelerine imkan tanımadığı, bu işçilerin yerlerinin değiştirilmesine mutlak bir yasak getirdiği vurgulandı.

"Kural, devletin çalışanların korunmasına yönelik yükümlülükleriyle bağdaşmaz"

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, şu tespitler yapıldı:

"Kural, ilgili teşkilat ve birimdeki işleyişin aksamasını önlemek amacıyla öngörülmüş ise de işçilerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmasının her durumda anılan işleyişin bozulmasına neden olacağı söylenemez. Başka bir ifadeyle ilgili teşkilat veya birimin iş ve kadro durumunun işçinin yer değişikliği talebinin karşılanmasına engel oluşturmaması mümkündür. Bu itibarla işçilerin makul nedenlere dayanan yer değişikliği taleplerinin, işverence iş ile kadro durumu çerçevesinde değerlendirilmesine ve bu kapsamda alınacak kararların hukuka uygunluğunun yargı mercilerince denetlenmesine imkan tanımayan kuralın, devletin çalışanların korunmasına yönelik yükümlülükleriyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenle kural, Anayasa'nın 49. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."