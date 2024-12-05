Anduril ve OpenAI'dan Stratejik Ortaklık - Son Dakika
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Anduril ve OpenAI'dan Stratejik Ortaklık

Anduril, OpenAI ile ulusal güvenlik için yapay zeka çözümleri geliştirecek.

05.12.2024 00:46
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ABD'li savunma teknolojisi şirketi Anduril, yapay zeka şirketi OpenAI ile ulusal güvenlik misyonları için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek için stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu.

Anduril'den yapılan açıklamada, şirketin ABD'nin yapay zekadaki liderliğini ilerletmek ve ABD ile müttefik kuvvetleri korumak için OpenAI ile iş ortaklığı yapacağı bildirildi.

Açıklamada, iki şirketin, ulusal güvenlik misyonları için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek ve sorumlu bir şekilde uygulamak için stratejik bir ortaklık yapacağı aktarıldı.

OpenAI'nin gelişmiş modellerinin Anduril'in yüksek performanslı savunma sistemleri ve Lattice yazılım platformuyla bir araya getirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ortaklıkla ABD ve müttefik askeri personeli insansız hava araçları ve diğer hava cihazlarının saldırılarına karşı koruyan savunma sistemlerinin iyileştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Anduril ve OpenAI'ın stratejik ortaklığının ülkenin insansız hava araçlarına karşı koyma sistemlerini ve potansiyel olarak ölümcül hava tehditlerini gerçek zamanlı olarak tespit etme, değerlendirme ve bunlara yanıt verme kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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