Andy Baker Görevden Ayrılıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İran ile yapılan müzakerelerde yer alan Andy Baker'in, gelecek haftalarda görevinden ayrılacağı belirtildi.

Axios'un haberine göre, daha önce ABD ve İran arasındaki görüşmelere katılan Baker, gelecek haftalarda görevinden ayrılacak.

Vance'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Baker, Axios'a yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz bir yolculuk oldu. Başardığımız her şeyden gurur duyuyorum ve elbette Başkan'a, Başkan Yardımcısı'na ve Bakan Rubio'ya son derece minnettarım." ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumla ilgili Axios'a açıklamada bulunan Vance de, "Andy, Başkan'a ve bana üstün hizmet vermiş, son derece yetenekli ve derin düşünceli bir danışmandır. Yönetimimizin ulusal güvenlik ekibinin vazgeçilmez bir üyesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.