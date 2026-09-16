Angelina Jolie, savaşın sürdüğü Ukrayna'da yer altındaki okulları ziyaret etti - Son Dakika
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Angelina Jolie, savaşın sürdüğü Ukrayna'da yer altındaki okulları ziyaret etti

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ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'daki okullara ziyarette bulundu. Jolie, Harkiv'de sınıfların metro istasyonlarına ve yer altına inşa edildiğini belirterek, eşleri Rusya'da esir bulunan kadınlarla da görüştüğünü aktardı.

ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'daki okullara ziyarette bulundu.

Jolie, sosyal medya hesabından Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Sivillere ve altyapıya yönelik Rus saldırılarının sürdüğünü ifade eden Jolie, Ukraynalı çocukların okula döndüğünü, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra bölge halkıyla da bir araya geldiğini belirtti.

Jolie, " Harkiv, Rus sınırına yakın bir bölgede yer alıyor ve neredeyse her gün vuruluyor. Bu nedenle, sınıflar metro istasyonlarına inşa edilmiş. Diğer okullar da tamamen yer altında. Burada, küçük çocuklar yerin 3 kat altında okumayı öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Eşleri Rusya'da esir bulunan kadınlarla görüştü

Ziyaretinde bir grup genç sporcu ile tanıştığını ve bu sporcuların yer altındaki antrenman salonunda hava saldırısı sirenleri çalarken eğitim aldığını kaydeden Jolie, bir sanat stüdyosunda da öğrenme güçlüğü çeken çocukların "inanılmaz sanat eserleri" ortaya koyduğunu gördüğünü aktardı.

Jolie, Karpat Dağları'nda, yıllarca esaret altında kalan erkeklerin sevdikleriyle yeniden bir araya gelmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen proje hakkında da bilgi aldığını belirterek, "Kocalarının serbest bırakılması için mücadele ederken çocuklarını tek başlarına büyüten kadınlarla bir araya geldik. Bazıları dört yıldır bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bir araya geldiği yerel kuruluşlardan da bahseden Jolie, "Sınırlı kaynaklara sahip bu yerel kuruluşlar, imkansız koşullarda faaliyetlerini sürdürmenin bir yolunu bulmuş." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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