Angola\'da akaryakıt zammı protestoları kanlı bitti: 4 ölü, 500 gözaltı

Angola'da akaryakıt zammına karşı düzenlenen protestolarda 4 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ANGOLA'DA AKARYAKIT ZAMMI PROTESTOLARI

Ulusal polis sözcüsü Mateus Rodrigues, protestoların, hükümetin pahalı yakıt sübvansiyonlarının baskısını hafifletmek amacıyla dizel fiyatını üçte bir oranında artırma kararının ardından dün başkent Luanda'da başladığını söyledi.

4 ÖLÜ, 500'DEN FAZLA GÖZALTI

Rodrigues, dükkanların yağmalandığı ve bankaların tahrip edildiği protestolarda 4 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Otobüs ve taksi şoförlerinin de zammı protesto etmek için 3 günlük grev başlattığını aktaran Rodrigues, minibüs ve taksi birliklerinin ücretleri yüzde 50 artırdığını kaydetti.