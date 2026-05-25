Angola\'da Maden Göçüğünde 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti.

MADENDEN 28 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Polis Sözcüsü Gaspar Luis Inacio, yaptığı açıklamada, Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasındaki terk edilmiş bir madende göçük meydana geldiğini bildirdi.

Inacio, kazada göçük altında kalan madencilerden 28'inin cansız bedenine ulaşıldığını, bu kişilerden 13'ünün aynı aileye mensup olduğunu belirtti.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Inacio, bu kişilerin sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti. Inacio, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.