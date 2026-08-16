Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kutlandı

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Kars Valisi Ziya Polat, Ani'nin fethinin 962. yıl dönümünü gururla kutladı ve tarihi vurguladı.

Kars Valisi Ziya Polat, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 962. yıl dönümünü kutladı.

Polat, mesajında, binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin buluşma noktası olan Gazi Kars'ın en önemli sembollerinden olan Ani'nin fethinin 962. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Bin yılın ötesinden bugüne uzanan bir tarih, taşlara işlenmiş bir medeniyet ve Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani'nin, Malazgirt'ten önce Anadolu'nun doğusunda yükselen büyük Türk yürüyüşünün en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"962 yıl önce Sultan Alparslan Han'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Ani'nin fethi, yalnızca bir şehrin fethedilmesi değil, Anadolu'nun Türk yurdu olma yolunda atılan kutlu adımlardan biri ve milletimizin bu topraklarda kuracağı büyük medeniyetin müjdecisi olmuştur. Ani'nin surlarında yankılanan fetih ruhu, Malazgirt'ten İstanbul'a, Kars'tan Anadolu'nun dört bir yanına uzanan büyük bir tarih yürüyüşünün izlerini taşımaktadır. Bugün Ani'ye baktığımızda yalnızca geçmişi değil, bir milletin vatan kurma iradesini, medeniyet inşa etme kudretini ve tarihine sahip çıkma sorumluluğunu görüyoruz."

???????Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, ecdadımızın emanet ettiği bu köklü mirası korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz. Ani'nin taşlarında yaşayan tarih, bizlere geçmişimizi hatırlatırken, geleceğe daha güçlü, daha öz güvenli ve daha büyük hedeflerle yürümemiz gerektiğini de hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ani'nin fethini gerçekleştiren Fetihler Sultanı Ebul Feth Sultan Alparslan Han'ı ve onun kutlu ordusunu rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, bu toprakları bizlere vatan kılan bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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