Erzurumspor'da Tribün Liderliği Babadan Oğula Geçti

11.04.2026 14:31
Erzurumspor'un taraftar grubu Dadaşlar'ın kurucusu Zafer Lömenler'in vefatının ardından oğlu Anıl Lömenler tribün liderliğini üstlendi. Anıl, babasının mirasını yaşatacağını ve takımın bu sezon şampiyon olacağına inandığını belirtti.

Erzurumspor'un en köklü taraftar gruplarından Dadaşlar'ın kurucularından Zafer Lömenler'in 2025 yılı temmuz ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, tribün liderliği grubun ortak kararıyla 20 yaşındaki oğlu Anıl Lömenler'e devredildi. Çocukluğundan beri tribün kültürü içinde yetişen Anıl Lömenler, babasının izinden giderek bu sorumluluğu üstlendi ve Erzurumspor maçlarında tezahüratlarıyla tribünleri coşturuyor.

Anıl Lömenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının büyük bir Erzurumspor sevdalısı olduğunu ve kentteki gençlere sahip çıktığını belirterek, tribün liderliğini babasından kalan bir miras olarak gördüğünü ve ölene kadar sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Erzurumspor'un bu sezon şampiyon olacağına inandığını ve kupayı babasının mezarlığına götüreceklerini, aynı zamanda onun adına hatıra ormanı ve kütüphane kurmayı planladıklarını söyledi.

Dadaşlar Grubu'nun başkanı Taner Lömenler, kardeşi Zafer'in ömrünü Erzurumspor'a adadığını vurgulayarak, Anıl'ın 5 yaşından beri maçlara geldiğini ve tribün liderliğini en iyi şekilde sürdüreceğine inandıklarını dile getirdi. Taraftarlar da Anıl'ı desteklediklerini belirterek, onun tribüncülüğün içinde yetiştiğini ve bu görevi başarıyla devam ettireceğini ifade ettiler. Takımın 30 yıllık taraftarı Kadir Pardeli ise Zafer Lömenler'in kent için önemli bir değer olduğunu ve şampiyonluğu ona armağan edeceklerini söyledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
