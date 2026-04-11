Erzurumspor'da Tribün Liderliği Babadan Oğula Geçti

Erzurumspor'un en köklü taraftar gruplarından Dadaşlar'ın kurucularından Zafer Lömenler'in 2025 yılı temmuz ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, tribün liderliği grubun ortak kararıyla 20 yaşındaki oğlu Anıl Lömenler'e devredildi. Çocukluğundan beri tribün kültürü içinde yetişen Anıl Lömenler, babasının izinden giderek bu sorumluluğu üstlendi ve Erzurumspor maçlarında tezahüratlarıyla tribünleri coşturuyor.

Anıl Lömenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının büyük bir Erzurumspor sevdalısı olduğunu ve kentteki gençlere sahip çıktığını belirterek, tribün liderliğini babasından kalan bir miras olarak gördüğünü ve ölene kadar sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Erzurumspor'un bu sezon şampiyon olacağına inandığını ve kupayı babasının mezarlığına götüreceklerini, aynı zamanda onun adına hatıra ormanı ve kütüphane kurmayı planladıklarını söyledi.

Dadaşlar Grubu'nun başkanı Taner Lömenler, kardeşi Zafer'in ömrünü Erzurumspor'a adadığını vurgulayarak, Anıl'ın 5 yaşından beri maçlara geldiğini ve tribün liderliğini en iyi şekilde sürdüreceğine inandıklarını dile getirdi. Taraftarlar da Anıl'ı desteklediklerini belirterek, onun tribüncülüğün içinde yetiştiğini ve bu görevi başarıyla devam ettireceğini ifade ettiler. Takımın 30 yıllık taraftarı Kadir Pardeli ise Zafer Lömenler'in kent için önemli bir değer olduğunu ve şampiyonluğu ona armağan edeceklerini söyledi.