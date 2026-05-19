Anıtkabir'de 19 Mayıs Coşkusu

19.05.2026 10:34
Gençlik ve Spor Bakanı, 19 Mayıs etkinliğinde temsilci gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

(ANKARA) -Haber: Hande ÖZTÜRK/ Kamera:  Gubetelli YALÇIN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençler ve sporcularla birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Bak'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Osman Aşkın Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ülkemizin ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle huzurlarınızdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı ruhla yaşamaya devam etmektedir. Türkiye'nin gücü gençliğin köklerinden aldığı güçle; bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ülkemizi daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir. Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye Yüzyılı inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan, Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bu vesileyle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Milli Mücadele'nin neferlerini ve dünden bugüne bu topraklar için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Osman Aşkın Bak ve ve sporcula toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

