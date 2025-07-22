Anız Yangını Eve Sıçradı

ANIZ YANGININDA ALEVLER EVE SIÇRADI

SİVAS'ta tarlada çıkan anız yangınının sıçradığı müstakil ev zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alibaba Mahallesi'ndeki tarlada saat 14.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çobanlar tarafından kullanılan müstakil eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evin kısmen zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.