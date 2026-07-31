Anız Yangınında İtfaiyeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Anız Yangınında İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Anız Yangınında İtfaiyeci Hayatını Kaybetti
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Nusaybin'de anız yangınına müdahale eden itfaiye eri Ömer Kaplan, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde anız yangınına müdahale ederken itfaiye aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Ömer Kaplan (45), toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinde dün Suriye sınırına yakın Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki anız yangınına müdahale eden itfaiye eri Ömer Kaplan, manevra yapan itfaiye aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaplan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplan için bugün Nusaybin'deki Zeynel Abidin Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Kaplan'ın babası Mehmet Kaplan, ailesi, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kaplan'ın cenazesi daha sonra Zeynel Abidin Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Ömer Kaplan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anız Yangınında İtfaiyeci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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