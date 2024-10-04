Anjelika Akbar Hisar'da Konser Verecek

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Piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Hisar Okullarının yeni sezon açılış konserinde sahne alacak.

Konser, Feyyaz Berker anısına 9 Ekim'de Hisar Okulları Atatürk Salonu'nda gerçekleşecek.

Sanatçı konserde "Aşk", "Aşkın Yükselişi", "Aşkın Evrimi", Uzun İnce Bir Yoldayım", "Haydar Haydar", Kış Masalı", "Aziz İstanbul" ve "Rain in İstanbul" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayacak.