Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anka Çocuk Destek Programı: 18 Bin Çocuk Yararlandı

23.03.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, Anka Çocuk Destek Programı sayesinde 18 bin 860 çocuğun travmalarının azaltıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen Anka Çocuk Destek Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 18 bin 860 çocuğun yararlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2014'ten itibaren sürdürülen Anka Çocuk Destek Programı'nın ülke genelindeki 59 İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Siteleri'ndeki çocuklar için uygulandığını belirtti.

Programla çocukların geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerden kaynaklanan örselenme veya davranış bozukluklarının azaltıldığını kaydeden Göktaş, böylece çocukların aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamalarının kolaylaştırıldığını vurguladı.

Bakan Göktaş, çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişilik gelişimlerinin desteklenmesi, travmalarının ortadan kaldırılması ve olumlu tutum ile davranış geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bu kapsamda çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz Anka Çocuk Destek Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 18 bin 860 çocuğumuz yararlandı." ifadesini kullandı.

Çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu'nun (BİRDEF) uygulandığı bilgisini paylaşan Göktaş, programda bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aileyle işbirliği süreçlerinin yer aldığı kaydetti.

"Çocuğun ihtiyaçları ve risk alanları ortaya çıkarılıyor"

Bu aşamalarda çocuğun bireysel gelişiminin yanı sıra aile ilişkileri ve sosyal çevreyle uyumunun desteklenmesinin amaçlandığına dikkati çeken Göktaş, "Rehabilitasyon sürecine tabi tutulan her çocuğa konuyla ilgili özel eğitimden geçmiş bir danışman atanıyor. Danışman tarafından çocuğun eğitim geçmişi, sağlık durumu, aile ilişkileri, sosyal çevresi ile olası istismar, bağımlılık ya da suça sürüklenme öyküsü gibi kritik bilgiler değerlendiriliyor, çocuğun ihtiyaçları ve risk alanları ortaya çıkarılıyor." ifadelerini kullandı.

Göktaş, elde edilen veriler doğrultusunda bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aile destek programının oluşturulduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aile ile iletişimde bir engel yoksa aile de sürece dahil ediliyor. Böylece sürece yalnızca çocuğun değil, ailenin de aktif katılımı sağlanıyor. Diğer yandan çocuklara rehabilitasyon sürecinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile meslek edindirme kursları veriliyor. Çocukların özellikleri, ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanan kurslarda, gelişim düzeylerine göre günlük yaşam becerileri kazandırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve risklere göre çocuğa ve ailesine gerekli destek sağlanıyor."

Anka Çocuk Destek Programı'nı son yıllarda yürütülen kapsamlı çalışmalarla güçlendirilerek yeniden yapılandırdık. Programın etki analizi sonuçları doğrultusunda, başlangıçta yalnızca İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Siteleri'nde uygulanan modelin kapsamını genişleterek, programın tüm çocuk bakım kuruluşlarında uygulanmasına yönelik önemli dönüşüm gerçekleştirdik. Böylece koruma ve bakım altındaki çocuklara sunulan psikososyal destek hizmetleri, bilimsel temelli bir yaklaşımla standartlaştırılarak tek bir sistem altında bütüncül biçimde yürütülmeye başlandı."

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:43:10.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.