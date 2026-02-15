ANKA Çocuk Destek Programı Eğitimleri Tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğince başlatılan ANKA Çocuk Destek Programı 3.0 Uygulayıcı Eğitimleri tamamlandı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, konuya ilişkin yazılı açıklamasında eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Topal, eğitimlerle Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocukların, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Farklı illerden katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal tarafından verildi.