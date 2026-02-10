Anka Haber Ajansı 10 Şubat Salı Gündemi

10.00 - Ankara'da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürülen Müesser Yıldız'ın davası Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. (ANKARA)
10.00 - İstanbul Barosu yöneticileri ve meslektaşları, avukat Pekay Salmanoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
10.00 - "Aziz İhsan Aktaş" davasının görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
10.00 - TÜİK, Aralık 2025 dönemi inşaat maliyet ve sanayi üretim endekslerini, 2025 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - Eğitim Sen Genel Merkezi'nde, "Mesleğimizin İtibarı ve Öğrencilerimizin Geleceği İçin Mücadeleyi Büyütüyoruz" temalı basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.40 - 13.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Çatalca İlke Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.30 - Devrimci Emekliler Sendikası, Sakarya Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.30 - Ankara Kadın Platformu, 6 Şubat Deprem Anması'nda Ankara Emniyeti'nin kadınlara şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - 15.15 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güven Mektubu Takdim Törenleri'ne katılacak, ardından İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab'ı kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
- İran İslam Cumhuriyeti, İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh ev sahipliğinde Divan Otel'de resepsiyon düzenleyecek. (ANKARA)
