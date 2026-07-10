Gündem: Duruşmalar, seçimler ve zirveler - Son Dakika
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Gündem: Duruşmalar, seçimler ve zirveler

10.07.2026 09:01  Güncelleme: 09:53
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İzmir'de elektrik akımı davası, Balçova'da başkanvekili seçimi, NATO zirvesi gözaltıları, TÜİK verileri, İmamoğlu buluşması, CHP kongre davası, Kılıçdaroğlu MYK toplantısı, Erdoğan tören ve görüşmeleri, Saadet-DEVA buluşması, Dünya Kupası maçı.

09.30 - İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin İZSU'da çalışan kamu görevlilerinin yargılandığı davanın duruşması 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Balçova Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında Belediye Başkan Vekili seçimi gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.00 - NATO Zirvesi sırasında gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi, Devrim Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Halkevleri üyelerinin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 39. buluşmasını Saraçhane'de yapacak. Dilek Kaya İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla düzenlenecek buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyuyla paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP İstanbul İl Kongresi davası İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. (İSTANBUL)

12.30 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan'da pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Çınar Yaşam Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.30 - 17.00 - 18.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai ile görüşecek, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. (LOS ANGELES)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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