Günün siyaset ve ekonomi gündemi

08.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANTALYA)

09.30 - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Sivil Toplum İstişare Kurulu toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı kütüphane istatistiklerini yayımlayacak. (ANKARA)

10.00 - 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

11.00 - TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7577 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun ardından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, işçi ve emekçilerin yüksek enflasyon nedeniyle yaşadığı gelir kaybı ve ek zam talebine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'nde Dokuma ve Nakış Atölyesi'nin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - 12.45 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile görüşecek. Kurtulmuş ve Mutti, ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ulus'ta bir kahvehaneyi, ardından Ulus Hali'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 36'ıncı buluşmasını Silivri'de gerçekleştirecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.18 - Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe Koparan için Egekent Sultanhamit Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Türk Kızılay Ödülleri Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. (İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.30 - CHP İstanbul İl Başkanlığı Bayrampaşa'da "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşü düzenleyip açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınına katılacak. (ANKARA)

Denizkurdu 2 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANTALYA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunacak. (SOFYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...