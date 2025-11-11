Anka Haber Ajansı 11 Kasım Salı Gündemi

10.00 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - 14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği'ne ve aday memurlara "Hoş Geldiniz" buluşmas'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

10.00- TÜİK, eylül ayı inşaat maliyet, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - ABD merkezli TPI Composites fabrikasında çalışan Petrol-İş üyesi işçiler, Söğütözü Metrosu'nda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti, CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.45 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Gebze ve Dilovası'nda incelemelerde bulunacak, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

14.00 - 15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısına ilişkin açıklama yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Temel Conta işçilerinin dava açtıkları patronlarının yargılandığı duruşma, Bayraklı Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecektir. Duruşmanın ardından, işçiler ve destekçileri tarafından basın açıklaması yapılacaktır. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan DİSK'li yöneticilerin yargılandığı davanın duruşması İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

17.00 - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00 - KESK İstanbul Şubeler Platformu, Dilovası'nda 2'si çocuk 6 işçinin yanarak ölmesini protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

