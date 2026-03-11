Anka Haber Ajansı 11 Mart Çarşamba Gündemi

10.00 - Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması üçüncü günde Silivri'de devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ocak ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 11.45 - TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve milletvekilleri, TBMM Basın Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "eşit işe eşit ücret" talebiyle grevde bulunan Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Selçuk Belediyesi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu'nda Ankara Barosu ve Ankara 2 Nolu Barosu'nun sunumları dinlenilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "eşit işe eşit ücret" talebiyle grevde bulunan Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerini ziyaret edecek, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan, Feriköy'deki mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

17.00 - TTB Merkez Konsey üyeleri ve bölge tabip odalarının katılımıyla Dağkapı Meydanı'nda yapılacak açıklamanın ardından hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara'da sona erecek "Beyaz Yürüyüşü" başlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

18.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Muhtarları ile İftar Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.57 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki dönem milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.12 - 20.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Rumeli Dernekleri'nin iftar programına katılacak. Özel, partisinin Pendik'te düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

