2 Haziran 2025 Günlük Siyaset ve Etkinlik Takvimi - Son Dakika
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2 Haziran 2025 Günlük Siyaset ve Etkinlik Takvimi

13.06.2026 09:02  Güncelleme: 09:45
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ANKA Haber Ajansı 13 Haziran Cumartesi gündemi

09.30 - 11.30 - Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin düzenlediği "İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan "İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk kadınlarının yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Kadıköy Kitap Günleri onur konuğu yazar Ayşe Kulin'in katılımıyla açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - NATO karşıtı gruplar, Yüksel Caddesi'nde Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

17.00 - CHP Grup BaşkanıÖzgür Özel, Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda halkla buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KIRKLARELİ)

17.00 - Ankara Kadın Platformu, süresiz nafaka uygulamasına yönelik Anayasa Mahkemesi kararı ve olası yasal düzenlemeye ilişkin Kolej Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na B Grubu'nda Katar - İsviçre mücadele edecek. (FRANCISCO)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2 Haziran 2025 Günlük Siyaset ve Etkinlik Takvimi - Son Dakika

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