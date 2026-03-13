Anka Haber Ajansı 13 Mart Cuma Gündemi

10.00 -

TÜİK, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile şubat ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 -

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ TBMM)

10.30 -

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana'da partisinin düzenlediği "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması"nın açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

11.00 -

19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 28. buluşmasını Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 -

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çorlu'da Trakya Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)

11.30 -

CHP İstanbul İl Sağlık Komisyonu, cezaevlerinde tutukluların yaşadığı sağlık ihmalleri ve fiziki koşulların insan sağlığı için elverişli olmaması hakkında, Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımıyla tarihi havagazı fabrikasında basın toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)