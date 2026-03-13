Anka Haber Ajansı 13 Mart Cuma Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 13 Mart Cuma Gündemi

13.03.2026 09:03  Güncelleme: 10:10
ANKA Haber Ajansı 13 Mart Cuma gündemi



10.00 -

TÜİK, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile şubat ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 -

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ TBMM)

10.30 -

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana'da partisinin düzenlediği "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması"nın açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

11.00 -

19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 28. buluşmasını Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 -

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çorlu'da Trakya Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)

11.30 -

CHP İstanbul İl Sağlık Komisyonu, cezaevlerinde tutukluların yaşadığı sağlık ihmalleri ve fiziki koşulların insan sağlığı için elverişli olmaması hakkında, Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımıyla tarihi havagazı fabrikasında basın toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)



13.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Elmalılı Hamdi Yazır Camisi'nin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - İzmir Barosu, "Michael Adufu'nun yaşam hakkını ihlal edenlerin peşindeyiz" başlıklı Tahir Elçi Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
14.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.30 - 19.15 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Birinci etap temel atma ve üniversitenin 16 eğitim ve yurt binasının toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, WOW İstanbul Hotel'de 10. Milli İrade İftarı Programı'na iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - 18.00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Bitlis'te iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/MUŞ- BİTLİS)

18.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şırnak'ta düzenlenecek halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ ŞIRNAK

- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak. (ANTALYA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Anka Haber Ajansı 13 Mart Cuma Gündemi

Sizin düşünceleriniz neler ?

