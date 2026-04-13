Anka Haber Ajansı 13 Nisan Pazartesi Gündemi

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.10 - 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu, Anahtar Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

16.00 - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur İHA, ATAK taarruz helikopteri, T-70 genel maksat helikopterinin Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine katılma programında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor-Samsunspor ve Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçları oynanacak. (İSTANBUL/ RİZE)

