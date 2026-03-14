Tıp Bayramı Kutlamaları ve Politika Toplantıları
Tıp Bayramı Kutlamaları ve Politika Toplantıları

14.03.2026 09:01  Güncelleme: 09:56
ANKA Haber Ajansı 14 Mart Cumartesi gündemi

12.00 - CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Taksim Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/  İSTANBUL)

13.00 - Türk Tabipleri Birliği'nin Diyarbakır'dan başlattığı "Beyaz Yürüyüş" Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde yapılacak açıklama ile sona erecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 12.45 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda partisince düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. Miting öncesinde CHP Gençlik Kolları, CHP Uşak İl Başkanlığı'ndan miting alanına yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ UŞAK)

14.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İlker–Mürsel Uluç Emekli Lokali'nin açılış töreninine katılacak. (GÖRÜNTüLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.45 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HAKKARİ)

19.16 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenecek iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile görüşecek. (ANKARA)

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırının ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

13.30 - 16.00- 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir müsabakalarıyla devam edilecek. (KOCAELİ - TRABZON - İZMİR - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Tıp Bayramı, Cumartesi, Etkinlik, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Advertisement
