10.00 - TÜİK mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin istatistikleri açıklayacak. (ANKARA)
10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti, CHP Grup Toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.30 - Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.00 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nda Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı yapacak. (ANKARA)
13.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
13.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin ATO Cnongresium'deki Danışma Kurulu toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, mayıs ayı toplantısının 2. birleşimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
15.30 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
17.00 - İstanbul Eczacılar Odası, eczacılık fakültesi sayısındaki artışla ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
18.00 - Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) 22. Genel Kurulu İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
19.30- Türkiye İşçi Partililer, İstanbul Adliyesi'nde "Can Atalay'a özgürlük" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
19.30 - Türkiye İşçi Partililer, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde "Can Atalay'a Özgürlük" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
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Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 14 Mayıs Salı Gündemi - Son Dakika
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