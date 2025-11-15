Dünya Çapında Önemli Gelişmeler: KKTC Bayramı, Siyasi Açıklamalar ve Spor Müsabakaları - Son Dakika
Dünya Çapında Önemli Gelişmeler: KKTC Bayramı, Siyasi Açıklamalar ve Spor Müsabakaları

15.11.2025 09:00
ANKA Haber Ajansı 15 Kasım Cumartesi gündemi

09.45 - 11.00 - 15.00 - 20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42'nci kuruluş yıldönümü törenleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrik kabulüne ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine katılacak. Özel, KKTC Cumhurbaşkanı  Erhürman ile görüşecek, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda KKTC Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ LEFKOŞA)

10.30- Emek Partisi, Genel Başkanı Seyit Aslan "Ekmek, Barış ve Özgürlük için Saray Düzenine Son" bildirgesini değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak Ankara İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - 15.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi açılış töreninde konuşacak. Aslan, daha sonra Filenin Sultanları Gençlik Merkezi açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.30- CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, beraberindeki partililerle Anıtkabir'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 – 19.37- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli'de basın açıklaması yapıp, idam edilişinin yıl dönümünde Seyit Rıza'yı anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ TUNCELİ)

12.55 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

17.00 - CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, Barbaros Meydanı'nda "Emekli Maaşının Gerçek Yüzü" başlığı altında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.00 - A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. (BURSA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmlar diler...

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

