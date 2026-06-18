Gündem Yoğun: Siyaset, Ekonomi ve Spor - Son Dakika
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Gündem Yoğun: Siyaset, Ekonomi ve Spor

18.06.2026 09:01  Güncelleme: 10:32
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ANKA Haber Ajansı 18 Haziran Perşembe gündemi

08.45 - 11.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Now TV yayınına katılacak. Özel, TBMM'de MYK toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.00 - 12.00- TÜİK, mayıs ayı konut ve iş yeri satış istatistikleri ile 2025 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi kapsamında hane halkı nihai tüketim harcamaları bültenini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9'u milletvekili 11 kişinin, tedbir kararlarına yaptığı itirazı değerlendirmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tunalı Hilmi Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'da gerçekleştirilecek D-8 Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)


14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımlayacak. (İSTANBUL)
15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

16.00 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TBMM Çevre Komisyonu'nda COP 31 Konferansı'na ilişkin sunum yapacak. (ANKARA)


19.00 - 22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na A Grubu'nda Çekya-Güney Afrika ve B Grubu'nda İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmalarıyla devam edilecek.(ATLANTA- LOS ANGELES)

19.30 - 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Kaynak: ANKA

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