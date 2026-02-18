TBMM Toplantıları ve Önemli Gelişmeler - Son Dakika
TBMM Toplantıları ve Önemli Gelişmeler

18.02.2026 09:13
ANKA Haber Ajansı 18 Şubat Çarşamba gündemi

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grupları toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) işgücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Parti Genel Merkezi'nde "8 Mart Deklarasyonu"nu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Ankara'ya ziyarete geldiği sırada 5 ve 8 yaşlarındaki yeğenlerine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Resul Özdemir'in en az 42 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Diyarbakır Barosu tarafından hazırlanan "Toplumsal Barış ve Entegrasyon Sürecine İlişkin Hukuki Görüş ve Öneriler" raporuna ilişkin  basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

11.00 - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Süreç Komisyonu rapor taslağı; köprü, otoyol ve madenlerin özelleştirilmesi planı ve bakanlıklara yapılan yeni atamalara" ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Devlet Memurları Konfederasyonu, Orman Genel Müdürlüğü önünde "kağıt israfına balta vuruyoruz" eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00- CHP İzmir İl Gençlik Kolları, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın devam eden dava süreci, Adalar İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nun tutuklanması ve son dönemde gençlik örgütlenmelerine yönelik artan siyasi baskılar hakkında CHP İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek Valiler Buluşmasına katılacak, Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - SODEV'in 2025 İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma ödülü 19 Mart'ta barikatı aşan gençlere verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - CHP Gençlik Kolları üyeleri, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

