Anka Haber Ajansı 19 Haziran Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 19 Haziran Perşembe Gündemi

19.06.2025 09:07
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ANKA Haber Ajansı 19 Haziran Perşembe gündemi

09.00 - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy mahallesi sakinleri, zeytinlik alanlara zarar vereceği gerekçesiyle torba yasa teklifine ilişkin TBMM Dikmen Kapısı önünda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (ANKARA)

10.00- 12.00 TÜİK, 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni verilerini, mayıs ayı konut satış istatistiklerini ve geçen yıla ilişkin satın alma gücü paritesini (hane halkı nihai tüketim harcamaları) açıklayacak. (ANKARA)

10.00- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi görüşülecek. (ANKARA)

10.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Validebağ Korusu Mustafa Necati Bey Anıtı'nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapanışına ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/İSTANBUL)

11.00- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde plaket töreni ve "yakMA" kitap lansmanı programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00 - 13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu ziyaret edecek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 12.00 - 15.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Özdağ, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI ANKARA)

13.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Enstitü İstanbul İSMEK "Hayal Bu Ya" Festivaline katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. (ANKARA)

14.00 - Eğitim-İş Sendikası, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme raporunu, "Tekinsiz Eğitim, Tekinsiz Gelecek" sergisiyle açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30- Eğitim İş İzmir Şubesi, Karşıyaka Izban'da "Tekinsiz eğitim tekinsiz gelecek" konulu basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/KAHRAMANMARAŞ)

- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Bekir Kaya, Ahmet Özer Resul Emrah Şahan, Can Atalay, Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın karşılık vermesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor. (ANKARA)

- İsrail-İran arasında süren savaş nedeniyle sınır hattındaki gelişmeler Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ VAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, İran, Son Dakika

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