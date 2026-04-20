Anka Haber Ajansı 20 Nisan Pazartesi Gündemi

09.00 - Doruk Madencilik işçileri, tazminat ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir-Ankara sınırından başlattıkları yürüyüşü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde tamamlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - 18.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Strazburg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde temaslarda bulunacak, basınla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - STRAZBURG)

10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - 17'si tutuklu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın ikinci duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve 2025 yılı istatistiklerle çocuk verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akbelen'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MUĞLA)

10.30 - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Akbelen'de tutuklanan Esra Işık'ı Şakran Cezaevi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürk Sanat Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uluslararası Programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 20.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Ataşehir'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenecek TBMM Çocuk Özel Oturumuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda kabine toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.30 - Üniversiteli öğrenciler, okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılara karşı Beyazıt'ta ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor müsabakası oynanacak. (GAZİANTEP)

