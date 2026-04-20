Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anka Haber Ajansı 20 Nisan Pazartesi Gündemi

20.04.2026 09:04  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00 - Doruk Madencilik işçileri, tazminat ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir-Ankara sınırından başlattıkları yürüyüşü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde tamamlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - 18.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Strazburg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde temaslarda bulunacak, basınla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - STRAZBURG)

10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - 17'si tutuklu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın ikinci duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve 2025 yılı istatistiklerle çocuk verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akbelen'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MUĞLA)

10.30 - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Akbelen'de tutuklanan Esra Işık'ı Şakran Cezaevi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürk Sanat Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uluslararası Programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 20.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Ataşehir'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenecek TBMM Çocuk Özel Oturumuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda kabine toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.30 - Üniversiteli öğrenciler, okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılara karşı Beyazıt'ta ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor müsabakası oynanacak. (GAZİANTEP)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:44:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.