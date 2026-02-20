Anka Haber Ajansı 20 Şubat Cuma Gündemi

10.00 - TÜİK, ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini, Aralık 2025 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, 19 Mart olaylarında İzmir'de yapılan eylemlerde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanan gençlerin davası öncesinde ve sonrasında İzmir Adliyesi önünde açıklama yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.30 - İzmir Barosu 2021-2022 ve 2022-2024 dönemi başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yargılandığı davanın duruşması İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ( GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 26. buluşmasını Saraçhane'de gerçekleştirecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Cevizlik Parkı Yenileme Sonrası Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapacak. Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Tez-Koop-İş Sendikası, Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin çalışma koşullarını İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valiliği'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/DİYARBAKIR)

19.01- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Orgeneral Nafiz Gürman Kapalı Pazaryeri'ne iftar çadırı kuracak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı oynanacak. (RİZE)

