Anka Haber Ajansı 21 Nisan Salı Gündemi

21.04.2026 09:03  Güncelleme: 10:16
10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ikinci duruşmasına Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ifade işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ ERZURUM)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Yüksek Seçim Kurulu'nda 7 Haziran Pazar günü 6 beldede yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ara yerel seçimlerde siyasi partilerin birleşik oy pusulalarındaki yerlerini belirlemek için kura çekilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı okul saldırıları ile bu tür olayların sebeplerinin araştırılmasına ilişkin araştırma komisyonu kurulması ve Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.30 - Manisa Mesir Macunu Festival Programı kapsamında "Hoşgeldin Mesir Korteji" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

- Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - TUNCELİ)

- Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in da arasında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Advertisement
