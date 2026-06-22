Günlük Siyaset ve Ekonomi Takvimi - Son Dakika
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Günlük Siyaset ve Ekonomi Takvimi

22.06.2026 09:03  Güncelleme: 10:35
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İBB davası ve Aziz İhsan Aktaş davasına devam edilirken, TÜİK mayıs ayı verilerini açıklayacak. CHP, AK Parti, DEM Parti ve İYİ Parti'den çeşitli toplantılar, Erdoğan Ankara'da teşkilat buluşmasına katılacak.

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'de yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

11.30 - AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.57 - CHPİzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Feyzi Tunç Türeli'nin cenazesi, öğle namazını müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Yücel Paşmakçı için başkanlığını yaptığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde bir tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 16. 00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hür Sen Konfederasyonu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Siyaset ve Ekonomi Takvimi - Son Dakika

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