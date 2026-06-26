Günlük Siyaset ve Eğitim Takvimi

09.30 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Kapanış Programı ve Karne Törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla TBMM'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - MESEM uygulaması ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri için bir süre tutuklu kalan 16 gencin yargılanmasına Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı sanayi ürün istatistiklerini ve Zaman Kullanım Araştırması sonuçlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesini gezecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Boğaziçi Direnişi'nin 2000. günü nedeniyle üniversite önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.10 - 13.15 - 14.00 - 17.00 - 20.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ulu Camisi'nde cuma namazını kılacak. Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak olan Özel, Bismil'in Köşk mezrasını ziyaret edecek. Özel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan Konferans Salonu'nda düzenlenecek Türk Tabipleri Birliği'nin 78. Büyük Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - 17.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"ne, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Uzunçayır Kavşağı Yaya Üst Geçidi ve Çevre Düzenlemesi Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

16.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ulus Atatürk Heykeli önünde "NATO'ya hayır" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...